PSG : le constat lucide de Safonov après la déception contre Newcastle

Accroché par Newcastle 1-1 pour le compte de la 8e journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions 2025/2026, le Paris Saint-Germain est sorti du top 8 et devra passer par les barrages. Les Franciliens qui ont terminé à la onzième place du classement n’auront pas réussi leur objectif de se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Titulaire ce soir, le gardien russe Matvey Safonov s’est exprimé après la rencontre auprès de Canal +.

«C’est vrai que c’était notre objectif de finir dans le top 8. C’est le football et ce n’est pas tous les jours qu’on atteint notre objectif», a-t-il confié avant de s’expliquer sur sa titularisation à la place de Lucas Chevalier avec le sourire : «je pense que ce n’est pas important de l’expliquer, on a confiance en notre équipe, on montre le meilleur à tous les entraînements, c’est quelque chose de spécifique à notre équipe.»