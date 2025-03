FC Barcelone - Osasuna : les compositions officielles

Le FC Barcelone accueille Osasuna ce soir, un match en retard comptant de la 27e journée de Liga. Actuel leader du championnat mais avec le même nombre de points que le Real Madrid, le Barça peut prendre trois unités d’avance sur la concurrence ce soir en cas de succès à domicile. En face, Osasuna est 14e et n’a plus gagné le moindre match depuis cinq journées. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Pour cette affiche, Hansi Flick maintient sans surprise son 4-2-3-1. Szczesny dans le but, Koundé et Balde sur les côtés de la défense, Martinez et Eric Garcia dans l’axe. Au milieu, Pedri et De Jong sont associés avec Olmo en pointe haute. Enfin en attaque, Gavi et Yamal accompagnent Ferran Torres. De son côté, Osasuna arrive en Catalogne avec une organisation assez défensive, Arnaiz et Raul Garcia tenteront de peser sur la défense du Barça.

Les compositions

FC Barcelone : Szczesny - Koundé, E.Garcia, Martinez, Balde - De Jong ©, Pedri - Yamal, Olmo, Gavi - F.Torres

Osasuna : Herrera © – Areso, Herrando, Catena, Juan Cruz, Ibanez – Munoz, Moncayola, Aimar - Arnaiz, Raul Garcia