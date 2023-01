Jesé veut déjà quitter son club pour aller dans un championnat inattendu

La suite après cette publicité

L’éternel flop en perpétuelle recherche de stabilité. Voilà comment l’on pourrait résumer la carrière de Jesé Rodriguez. Formé au Real Madrid et au début annoncé comme un crack du football espagnol, l’attaquant n’a jamais su confirmer les espoirs placés en lui de l’autre côté des Pyrénées après sa grave blessure au genou. Son transfert au PSG, en échange de 25 M€ à l’été 2016, restera comme le seul fait vraiment marquant de sa carrière. Depuis, Jesé galère. Après avoir enchaîné les prêts (Las Palmas, Stoke City, Real Betis, Sporting CP) sans jamais s’imposer au Parc des Princes, il avait quitté la France libre comme l’air en décembre 2020.

Tout ne se passe pas comme prévu en Turquie

Son retour à Las Palmas (février 2021-juillet 2022) avait tourné au vinaigre, notamment car il avait publiquement critiqué son entraîneur après avoir manqué de peu la promotion en Liga. Faisant souvent plus parler de lui pour de l’extra-sportif que ses prestations sur le terrain, à l’image de sa volonté de créer sa propre émission de télé-réalité, ou encore avec ses morceaux de rap, Jesé avait par la suite retrouvé un club en Turquie. Il s’était engagé pour une saison (plus une supplémentaire en option) avec le MKE Ankaragücü, champion de D2 turque et donc promu en Süper Lig cette année.

L’aventure de Jesé au pays de Recep Tayyip Erdoğan ne se déroule pas vraiment comme prévu. Alors qu’Ankaragücü se classe 13e (sur 19) après 15 journées de championnat, et l’ex-international Espoirs espagnol a lui pris part à 14 matchs de Süper Lig (seulement 6 titularisations), pour deux petits buts inscrits et une passe décisive délivrée. Jesé, qui a tout de même planté 3 pions (+ 1 passe "dé") en 2 matchs de Coupe de Turquie, ne fait pas partie des premiers choix de son coach Ömer Erdoğan, qui subit carrément des pressions de la part des supporters pour faire jouer leur star.

Jesé veut déjà partir et pourrait rebondir… en Azerbaïdjan

De quoi lui réveiller ses envies de départ. AS indique que Jesé, qui n’a jamais disputé un match entier cette saison, n’est pas content de sa situation dans l’équipe. Il devrait par exemple commencer sur le banc ce mercredi, lors du choc face à Galatasaray, même si lui estime que ses performances récentes auraient dû lui garantir une place de titulaire. Si Ankaragücü doit prochainement rencontrer l’agent de Jesé pour trancher sur son cas, l’Espagnol pourrait bien déjà avoir trouvé sa future destination.

Jesé serait en effet tout proche de trouver un accord avec le Sabah FC, en Azerbaïdjan, selon le média local Report. L’attaquant de 29 ans aurait déjà trouvé un terrain d’entente sur de nombreux points avec l’actuel 2e du championnat azéri, derrière le FK Qarabag. Le transfert de l’ancien joueur du PSG pourrait avoir lieu prochainement. Reste à connaître l’avis d’Ankaragücü dans cette histoire, même si le fait que l’entraîneur du club turc ne soit pas un fan inconditionné de Jesé pourrait peser dans la balance. Une chose est sûre : El Bichito n’a pas fini de faire parler de lui, encore moins de surprendre.