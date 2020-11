Barça : Ivan Rakitic livre les dessous de la relation Messi-Griezmann

Antoine Griezmann ne manque pas de soutien. Alors qu'il vit une situation compliquée depuis son arrivée au Barça à l'été 2019, le Français a vu son ancien agent monter au créneau pour le défendre et tacler Lionel Messi, qui ne faciliterait pas la vie du champion du monde tricolore. Hier, c'est l'oncle du joueur, Emmanuel Lopes, qui a défendu son célèbre neveu dans le cadre du documentaire de M6 intitulé « Antoine Griezmann : itinéraire d’un champion déraciné ». Lui aussi n'a pas épargné Lionel Messi.

Ce jeudi, Ivan Rakitic, qui a évolué avec les deux hommes l'an dernier, a été invité à donner son avis sur le sujet dans les colonnes de Sport. «Ce que j'ai vu, c'est qu'ils s'entendaient très bien. Je m'entendais à merveille avec Antoine et Leo. Ce qu'il y a, je ne sais pas. Les deux boivent du maté et passent beaucoup de temps ensemble dans le vestiaire. Si les deux commencent à marquer, on ne parlera plus de cela. C'est l'exigence des grandes équipes. Je ne m'inquiète pas car ce sont deux garçons spectaculaires. Je leur souhaite le meilleur». Tout irait donc pour le mieux à en croire l'ancien du Barça.