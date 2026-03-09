Menu Rechercher
Ligue des Champions

LdC : l’arbitre de PSG-Chelsea est connu

Désiré Doué, avec le PSG @Maxppp

Défait par l’AS Monaco lors de la 25e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain est désormais tourné vers l’Europe. Ce mercredi, les hommes de Luis Enrique défieront ainsi Chelsea dans le cadre des 8es de finale aller de la Ligue des Champions.

Un choc qui sera arbitré par un certain Alejandro Hernandez. L’Espagnol arbitrera pour la première fois le club de la capitale, même s’il a déjà arbitré un match de Youth League des U19 remportée face à Rome (3-1) en mars 2016. Il sera assisté par José Naranjo et Diego Sánchez Rojo tandis que Carlos del Cerro Grande sera responsable de la VAR.

