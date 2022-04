PL : coup d'arrêt pour Tottenham, tenu en échec à Brentford

Après avoir assisté aux victoires consécutives d'Arsenal face à Chelsea et Manchester United, le Tottenham d'Antonio Conte devait se reprendre après sa défaite face à Brighton afin de conserver l'espoir d'une qualification en Ligue des Champions. Les Spurs se déplaçaient donc ce samedi dans la banlieue de Londres pour y défier le promu Brentford, qui depuis le retour à la compétition de Christian Eriksen, restait sur 5 victoires lors de ses 6 derniers matchs de Premier League.

Dans leur antre, les hommes de Thomas Franck faisaient jeu égal avec ceux d'Antonio Conte lors de la première période, en étant bien en place défensivement et en se créant plus de situations que les Spurs, mais les deux équipes rentraient aux vestiaires sur un score nul et vierge. Hugo Lloris sauvait les siens à deux reprises dans cette rencontre, face à Toney (18e) et Eriksen (66e). Malgré les occasions tardives de Mbeumo (90+1e) et Kane (90+2e), Tottenham est tenu en échec et reste derrière les Gunners, ratant l'occasion d'intégrer le top 4. Avec ce bon point, Brentford gagne une place et se hisse au 11e rang du championnat.