Jorge Sampaoli place la Ligue 1 au-dessus de la Liga

Depuis son départ de l’OM sur fond de désaccords avec sa direction à l’été 2022, Jorge Sampaoli peine à insuffler un nouvel élan à sa carrière. Incapable de redresser les résultats de Séville, le technicien argentin avait été démis de ses fonctions au mois de mars, avant de connaître le même sort à Flamengo en septembre. S’il avait été approché par l’OL dernièrement, comme il l’a d’ailleurs confirmé à L’Équipe, « El Pelado » estimait le timing inadéquat. Pourtant, il assure garder un excellent souvenir de la Ligue 1, qu’il juge aujourd’hui plus excitante que la Liga.

«Ce sont deux championnats différents, mais la Ligue 1 me paraît plus excitante aujourd’hui, confie le technicien argentin. Quand j’y étais, il y avait Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé au PSG, Lucas Paqueta à Lyon, des joueurs de très haut niveau et de belles équipes, comme Rennes ou Lens. Quand je suis arrivé à Séville en 2017, nous avions pris des joueurs français comme Wissam Ben Yedder, Clément Lenglet, car ils ont le talent, la qualité. Les Français peuvent s’imposer partout.»