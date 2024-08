Oumar Solet va s’engager avec le TSG Hoffenheim

Oumar Solet va quitter le RB Salzbourg et rejoindre l’Allemagne. Tout s’est accéléré très vite pour l’ancien lyonnais, un jour seulement après l’offre soumise par le TSG Hoffenheim au club autrichien pour le Français, un accord total a été trouvé entre toutes les parties. L’opération devrait s’effectuer pour un montant d’environ 7 millions d’euros. Le joueur voulait quitter l’Autriche à un an de la fin de son contrat et Hoffenheim était le club le plus chaud sur le dossier, c’est désormais chose faite.

La suite après cette publicité

D’après SkySports Deustchland, la visite médicale du joueur serait prévue pour ce lundi et l’officialisation devrait suivre assez rapidement. À 24 ans, et après quatre saisons à Salzbourg, Solet va donc avoir la chance de faire ses preuves dans un club du top cinq des grands championnats européens après un court passage à l’OL entre 2018 et 2020.