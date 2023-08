Everton s’offre Youssef Chermiti

C’est officiel ! Le jeune Youssef Chermiti s’est engagé pour 4 saisons avec Everton. L’attaquant de 19 ans arrive en provenance du Sporting CP. Si le montant de l’opération n’a pas été divulgué, le buteur portugais est désormais lié au club anglais jusqu’à la fin du mois de juin 2027. «C’est un grand déménagement pour moi. Rejoindre Everton est un nouveau départ, une nouvelle page et je suis très heureux d’être ici», a tout d’abord déclaré l’intéressé avant d’ajouter.

«C’est une belle ville et un beau club. J’ai hâte de rencontrer les partisans, mes nouveaux coéquipiers et de travailler avec l’entraîneur. Je veux embrasser tout ce qui concerne le Club. J’ai de nouveaux objectifs maintenant. Je suis ici et je veux faire de mon mieux pour Everton. Je veux aider l’équipe. J’espère que les fans m’aimeront et je veux leur montrer de quoi je suis capable. Everton est un grand club. Beaucoup de légendes ont joué ici. Je ne pouvais pas refuser cette opportunité. C’est un grand moment pour moi et maintenant je suis pleinement concentré pour me mettre au travail».