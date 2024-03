PSG : la réponse énervée de Luis Enrique sur le cas Mbappé

Le Paris Saint-Germain s’est enlevé une belle épine du pied en disposant de la Real Sociedad en huitième de finale de la Ligue des Champions. Un succès 2-1 (4-1 en cumulé) acquis grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé. Un soulagement pour le club de la capitale qui devait gérer les tensions médiatiques liées au traitement réservé par Luis Enrique à son joueur vedette.

Une rumeur à laquelle le numéro 7 francilien a d’ailleurs répondu au sortir de son match en Espagne. « Très bien. Il n’y a aucun problème avec lui, même si les gens peuvent penser qu’il y en a un. J’ai bien des problèmes, mais le coach n’en est pas un. » Et si Mbappé a été interrogé, Luis Enrique n’a bien évidemment pas échappé lui non plus aux questions à ce sujet. Et face aux médias espagnols, il s’est montré très cash.

«Ce qui fait vendre, c’est de répandre la merde»

« Vous savez déjà que ce qui fait vendre, c’est de répandre la merde et de causer des problèmes et des soucis. Qui s’intéresse à la vérité ? Je n’ai de problème avec aucun joueur, juste que certaines décisions peuvent être plus ou moins appréciées. Pour moi, c’est le meilleur joueur du monde dans les derniers mètres. Il est inarrêtable », a-t-il déclaré au micro de Movistar+, avant de se montrer plus soft au micro de Canal+.

« Kylian, je ne le découvre pas. Vous connaissez mon opinion sur lui, c’est le numéro un mondial. Il marquera 50 buts avec n’importe quel entraîneur et n’importe quelle équipe. Malheureusement, dans son futur immédiat, il ne sera pas là donc on va devoir tester d’autres de ses coéquipiers. » Pour ceux qui doutaient encore du départ du Bondynois en fin de saison…