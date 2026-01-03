Liga : le Celta de Vigo écrase Valence grâce à un Borja Iglesias double buteur

Ce samedi, à l’occasion de la 18e journée de Liga, le Celta de Vigo recevait Valence dans une rencontre entre une équipe solidement installée en milieu de tableau et un club valencien toujours en grande difficulté. La rencontre a démarré sur un rythme soutenu, avec un premier tournant dès la 7e minute lorsque Pepelu a manqué un penalty pour Valence, laissant passer une occasion idéale de prendre l’avantage.

Le Celta a su faire preuve de réalisme en ouvrant le score à la 33e minute par l’intermédiaire de Borja Iglesias sur penalty, avant que l’attaquant espagnol ne s’offre un doublé au retour des vestiaires (2-0, 59e). Pepelu s’est partiellement rattrapé en réduisant l’écart à la 70e minute, mais malgré une fin de match plus pressante, Valence n’est jamais parvenu à égaliser. D’autant que le Celta de Vigo s’est même offert un troisième but grâce à El Abdellaoui (3-1, 83e), puis un quatrième en toute fin de match signé Hugo Alvarez (4-1, 90e). Grâce à ce succès, le Celta de Vigo grimpe à la 7e place du classement de Liga, tandis que Valence reste englué à la 17e position.