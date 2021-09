PSG : Mauricio Pochettino répond aux accusations de Frédéric Antonetti sur Mbappé

La suite après cette publicité

«Kylian Mbappé, il aurait intérêt à avoir un autre comportement s'il veut être aimé. Tout simplement, point. J'adore ce joueur, je le trouve très très fort mais il gagnerait à avoir un comportement un peu plus humble.» Cette déclaration de Frédéric Antonetti mercredi soir au sortir de la défaite frustrante du FC Metz contre le PSG (1-2) a fait beaucoup de bruit. Il faut dire que le Parisien n'avait pas hésité à venir chambrer Alexandre Oukidja, le gardien grenat, sur le but de la victoire dans le temps additionnel signé Achraf Hakimi.

Cette provocation n'a pas du tout plu à l'international algérien, venu s'expliquer avec le champion du monde, engendrant un attroupement des joueurs et les tensions qui vont avec. On a connu mieux pour terminer un match de Ligue 1, surtout qu'après cela, c'est donc l'entraîneur messin qui a réagi sous le coup de la colère. Mauricio Pochettino est lui resté plutôt discret après la fin de rencontre un peu houleuse mais aujourd'hui en conférence de presse, il a répondu au technicien corse, affirmant qu'il pouvait comprendre sa réaction épidermique.

Pochettino comprend la colère d'Antonetti

«Je comprends la réaction de Fred (Antonetti). À chaud, il était en colère après qu’on ait marqué dans les arrêts de jeu. Il faut comprendre le contexte », désamorce le coach parisien, à la veille de la réception de Montpellier (à suivre en live commenté sur Foot Mercato) dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1. Il en profite également pour défendre Kylian Mbappé, accusé de manquer d'humilité dans ce genre de contexte, lui dont le caractère et le comportement apparaissent de plus en plus clivants.

«Kylian est un garçon merveilleux, un grand joueur, un grand compétiteur qui veut gagner tout le temps. Après s’il y a eu des problèmes avec d’autres joueurs de Metz durant le match, il faut les mettre en situation. C’est un garçon extraordinaire. Il est comme ça sur le terrain et en dehors. Je peux comprendre la réaction de Fred et s’il y a bien une chose à retenir de Kylian, c’est l’humilité.» Voilà qui devrait sans doute apaiser un peu les choses pour quelque temps.