Ligue 1

Lens : Thauvin impressionné par l’entrée de Saint-Maximin

Par Kevin Massampu
1 min.
Allan Saint-Maximin @Maxppp
Lens 3-1 Rennes

Lens n’a pas tout réussi, mais la formation de Pierre Sage s’est imposée contre Rennes (3-1) pour le compte de cette 21e journée de Ligue 1. Une victoire importante pour le club artésien, leader provisoire du championnat en attendant le Classique entre le PSG et l’OM, dimanche soir, et qui est due en grande partie grâce à l’entrée en jeu d’Allan Saint-Maximin. Pour son retour en France, la nouvelle recrue lensoise s’est offert un bijou pour sceller la victoire des Artésiens.

Après la rencontre, Florian Thauvin est revenu à chaud sur la rencontre et sur l’entrée de son nouveau coéquipier. « L’entrée de Saint-Maximin malgré l’infériorité numérique ? C’est un coaching payant. On est super contents d’avoir Allan avec nous. On connaît tous sa qualité. Il a faim, il est prêt, il a apporté tout de suite à l’équipe. (…) Il met un but magnifique, avec une superbe relance de Robin (Risser). Après, il fait parler ses qualités de dribble et d’explosivité. Il nous a soulagés, il nous a fait du bien. J’espère qu’il pourra faire ça tous les week-ends… C’est magnifique d’avoir des résultats comme cette année. On a un stade et un public extraordinaire. Je trouvais que ça poussait plus que d’habitude. Un match important, c’est un concurrent direct à l’Europe », a-t-il indiqué au micro de beIN Sports.

Pub. le - MAJ le
