RC Lens : le retour magistral d’Allan Saint-Maximin en Ligue 1 !

Cette saison 2025-2026 n’est décidément pas comme les autres pour le RC Lens. Encore engagée dans toutes les compétitions domestiques, la formation artésienne enchaîne les succès et les performances abouties sous les ordres de Pierre Sage. En lice pour le titre en Ligue 1, les Artésiens avaient profité de la dernière fenêtre du mercato pour se renforcer quantitativement. En plus des arrivées d’Amadou Haïdara, de Mathieu Gorgelin, d’Arthur Masuaku, le directeur sportif lensois Jean-Louis Leca avait réussi à boucler le gros coup Allan Saint-Maximin (28 ans).

Après sept saisons passées loin du championnat de France, le natif de Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine) a décidé de rejoindre les Sang et Or pour un contrat de six mois, ce lundi, quelques jours après avoir rompu son contrat au Club América. Une opération menée dans le plus grand secret et qui s’est finalisée en l’espace de quelques heures, comme nous l’a indiqué Leca dans une interview exclusive. « Il vient, on fait six mois, on a des objectifs élevés, qui n’étaient pas les mêmes en début de saison, on ne va pas se mentir. Après, on se posera en temps et en heure, et on verra ce qu’il sera possible de faire ou de ne pas faire », justifiait alors le dirigeant lensois.

Une entrée en jeu magistrale

Son aventure lensoise n’a pas mis longtemps à se mettre en route. Après avoir joué 28 minutes contre Troyes en huitième de finale de Coupe de France, Saint-Maximin découvrait le Stade Bollaert à l’occasion de la réception de Rennes pour la 21e journée de Ligue 1. Sur le banc au coup d’envoi, l’ex-Niçois entra en jeu à la 61e minute à la place de Wesley Saïd. Salué par ses nouveaux supporters, il n’a pas mis longtemps avant de se les mettre dans la poche et de signer de la plus belle des manières son retour en France.

Alors que les Lensois menaient (2-1), mais étaient à dix contre 11 après l’expulsion d’Aguilar (56e), Saint-Maximin a pris les choses en main. À la suite d’un dégagement de Risser, l’ailier français réalisait un contrôle parfait avant de défier la défense rennaise. Seul face aux Bretons, il repiqua dans l’axe et déclencha une frappe puissante de l’entrée de la surface pour battre Mathys Silistrie et sceller la 16e victoire de Lens en Ligue 1 cette saison (79e, 3-1). Une réalisation d’anthologie pour la nouvelle recrue du RCL, qui n’avait plus marqué en Ligue 1 depuis janvier 2019. Interrogé par beIN Sports à l’issue de la rencontre, Saint-Maximin n’a pas caché sa joie après son entrée réussie. « On va dire que j’ai repensé à tout ce que j’ai travaillé depuis mon enfance : le contrôle, fixer l’adversaire, le dribbler et enchaîner par une frappe. Je suis content, on a joué face à une équipe qui a poussé, on était menés, on est revenus et c’était compliqué. Le coach (Pierre Sage) m’a laissé ma chance et ce n’est pas tous les coachs qui font rentrer des attaquants après un rouge. Il m’a dit d’aller planter le 3e but. Ça me fait du bien ce but », a-t-il déclaré avant de revenir sur son arrivée.

« Les supporters m’ont soutenu. Ils ont vu ce qu’il s’est passé au Mexique, même s’il y a pas mal de choses qui ne sont pas vraies sur les Mexicains. Je suis fier de leur avoir rendu ça sur le terrain. Je suis un joueur qui joue pour le collectif et je sais que c’est un but important pour la victoire. Mon dernier but en Ligue 1 ? Je ne m’en rappelle plus. Je tiens à remercier le coach pour sa confiance, et Jean-Louis Leca. Sans lui, je ne suis pas là. Et mes coéquipiers qui m’ont bien accueilli. On le voit, quand on essaye sincèrement de mettre son coéquipier dans les meilleures conditions, voilà ce que ça donne sur un terrain de football. ». Un retour plus que rêvé qui risque d’être la principale attraction de ce weekend en Ligue 1.