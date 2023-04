PL, Arsenal : la déception de Mikel Arteta

La suite après cette publicité

Déçu mais pas abattu. Après la large défaite concédée par Arsenal mercredi soir face à Manchester City (4-1), dans un duel qui s’apparentait à une finale pour le titre de champion d’Angleterre, l’entraîneur espagnol Mikel Arteta n’a pas souhaité se montrer fataliste. Conscient que son groupe n’est désormais plus maître de son destin, il a insisté sur sa volonté de finir en beauté en remportant les cinq derniers matches.

«Manchester City était la meilleure équipe, notamment en première période. On a perdu face à une formation exceptionnelle, on le sait. Nos joueurs ont beaucoup souffert. On a concédé beaucoup trop d’occasions, on a été punis et on aurait pu l’être davantage encore, analyse l’entraîneur de 41 ans. Je ne pense pas qu’on ait eu peur. On a juste manqué de maîtrise même si l’équipe a fait de son mieux. On doit accepter qu’ils aient été meilleurs que nous et que l’on doit s’améliorer. Ce soir, on était loin de City. Maintenant, il reste cinq matches à jouer, cinq. Nous n’allons pas abandonner. On va tout donner dans les prochains matches pour les remporter. »

