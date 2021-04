PSG-Bayern : Mauricio Pochettino évoque le choc

Le match piège face à Strasbourg évacué (4-1), l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, a été interrogé sur la prochaine grosse échéance qui attend son équipe, à savoir un deuxième round qui s'annonce salé face au Bayern Munich, pour le compte des quarts de finale retour de Ligue des champions.

La suite après cette publicité

Dans ce contexte, le diffuseur du championnat de France, Canal+, a logiquement demandé si, éliminer le champion sortant, qui roule sur la concurrence depuis de longs mois - on se souvient notamment du 8-2 infligé au Barça en août à ce stade de la compétition - serait la plus grande performance de ce PSG version qatarie ? Mais à cette question, l'Argentin s'est montre évasif : « je ne sais pas. Notre objectif, c'est d'être prêts mardi. C'était important (aussi) de battre Barcelone. C'est pour moi la meilleure équipe du monde que l'on va affronter mardi. On va souffrir pendant 90 minutes mais au bout, notre objectif, c'est de gagner et de se qualifier.»