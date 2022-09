LdN : l'Ecosse étrille l'Ukraine

C'est reparti pour la Ligue des Nations. Cette trêve internationale est l'occasion de disputer les deux dernières journées de cette compétition mais aussi de rattraper le retard pris à cause de la guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie. Le pays agressé, toujours enlisé dans le conflit sur son territoire, se rendait en Écosse dans un match en retard de la première journée.

Dans ce groupe 1 de la Ligue B, les Ukrainiens n'ont pas fait le poids face à la Tartan Army et s'inclinent lourdement 3-0. Il a tout de même fallu attendre la seconde période pour voir cette rencontre se décanter grâce à un but de Mcginn (70e) et un doublé de Dykes (80e, 87e). L'Écosse en profite pour ravir la première place de la poule à son adversaire du soir.