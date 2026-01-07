Menu Rechercher
Serie A : Naples cale face au 18e, l’Atalanta bat Bologne

Par Jordan Pardon
1 min.
Rasmus Højlund @Maxppp
Naples 2-2 Hellas

Naples loupe l’occasion de repasser leader de Serie A. Face à l’Hellas Vérone, 18e du championnat, les hommes d’Antonio Conte sont même passés proches de la catastrophe ce mercredi, après avoir été menés de deux buts (2-2). Martin Frese avait fait oublier son statut de défenseur en marquant d’une sublime Madjer pour ouvrir le score (16e, 0-1), tandis que Gift Orban a inscrit son 5e but en Serie A sur penalty (27e, 0-2). McTominay a réduit l’écart sur un corner de Noa Lang (54e, 1-2), annoncé sur le départ cet hiver, puis Di Lorenzo a sauvé les meubles en fin de rencontre (82e, 2-2) après un but refusé à Höjlund un peu plus tôt.

Classement général Serie A

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Inter Milan Inter Milan 39 17 +23 13 0 4 38 15
2 Logo Milan Milan 38 17 +15 11 5 1 28 13
3 Logo Naples Naples 38 18 +13 12 2 4 28 15
4 Logo Juventus Juventus 36 19 +11 10 6 3 27 16
5 Logo Rome Rome 36 19 +10 12 0 7 22 12
6 Logo Côme Côme 33 18 +14 9 6 3 26 12
7 Logo Atalanta Atalanta 28 19 +4 7 7 5 23 19
8 Logo Bologne Bologne 26 18 +6 7 5 6 25 19
9 Logo Lazio Lazio 24 18 +4 6 6 6 18 14
10 Logo Torino Torino 23 18 -8 6 5 7 20 28
11 Logo Sassuolo Sassuolo 23 19 -2 6 5 8 23 25
12 Logo Udinese Udinese 22 18 -11 6 4 8 18 29
13 Logo Cremonese Cremonese 21 18 -3 5 6 7 18 21
14 Logo Parme Parme 18 17 -7 4 6 7 12 19
15 Logo Cagliari Cagliari 18 18 -6 4 6 8 19 25
16 Logo Lecce Lecce 17 18 -13 4 5 9 12 25
17 Logo Genoa Genoa 15 18 -10 3 6 9 18 28
18 Logo Hellas Hellas 13 18 -15 2 7 9 15 30
19 Logo Fiorentina Fiorentina 12 18 -10 2 6 10 18 28
20 Logo Pise Pise 12 19 -15 1 9 9 13 28
Voir le classement complet

Avec ce résultat, les Partenopei restent 3es de Serie A, à un point du leader interiste qui se déplace à Parme ce soir. Dans l’autre rencontre de 18h30, l’Atalanta a fait subir sa loi à Bologne (0-2). Les deux buts bergamasques sont à mettre à l’actif de l’attaquant monténégrin Nikola Krstovic (37e, 60e), qui permet à son club de passer à la 7e place. Bologne descend à la 8e place.

Pub. le - MAJ le
