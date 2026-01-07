Serie A : Naples cale face au 18e, l’Atalanta bat Bologne
Naples loupe l’occasion de repasser leader de Serie A. Face à l’Hellas Vérone, 18e du championnat, les hommes d’Antonio Conte sont même passés proches de la catastrophe ce mercredi, après avoir été menés de deux buts (2-2). Martin Frese avait fait oublier son statut de défenseur en marquant d’une sublime Madjer pour ouvrir le score (16e, 0-1), tandis que Gift Orban a inscrit son 5e but en Serie A sur penalty (27e, 0-2). McTominay a réduit l’écart sur un corner de Noa Lang (54e, 1-2), annoncé sur le départ cet hiver, puis Di Lorenzo a sauvé les meubles en fin de rencontre (82e, 2-2) après un but refusé à Höjlund un peu plus tôt.
Classement général Serie A
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Inter Milan
|39
|17
|+23
|13
|0
|4
|38
|15
|2
|Milan
|38
|17
|+15
|11
|5
|1
|28
|13
|3
|Naples
|38
|18
|+13
|12
|2
|4
|28
|15
|4
|Juventus
|36
|19
|+11
|10
|6
|3
|27
|16
|5
|Rome
|36
|19
|+10
|12
|0
|7
|22
|12
|6
|Côme
|33
|18
|+14
|9
|6
|3
|26
|12
|7
|Atalanta
|28
|19
|+4
|7
|7
|5
|23
|19
|8
|Bologne
|26
|18
|+6
|7
|5
|6
|25
|19
|9
|Lazio
|24
|18
|+4
|6
|6
|6
|18
|14
|10
|Torino
|23
|18
|-8
|6
|5
|7
|20
|28
|11
|Sassuolo
|23
|19
|-2
|6
|5
|8
|23
|25
|12
|Udinese
|22
|18
|-11
|6
|4
|8
|18
|29
|13
|Cremonese
|21
|18
|-3
|5
|6
|7
|18
|21
|14
|Parme
|18
|17
|-7
|4
|6
|7
|12
|19
|15
|Cagliari
|18
|18
|-6
|4
|6
|8
|19
|25
|16
|Lecce
|17
|18
|-13
|4
|5
|9
|12
|25
|17
|Genoa
|15
|18
|-10
|3
|6
|9
|18
|28
|18
|Hellas
|13
|18
|-15
|2
|7
|9
|15
|30
|19
|Fiorentina
|12
|18
|-10
|2
|6
|10
|18
|28
|20
|Pise
|12
|19
|-15
|1
|9
|9
|13
|28
Avec ce résultat, les Partenopei restent 3es de Serie A, à un point du leader interiste qui se déplace à Parme ce soir. Dans l’autre rencontre de 18h30, l’Atalanta a fait subir sa loi à Bologne (0-2). Les deux buts bergamasques sont à mettre à l’actif de l’attaquant monténégrin Nikola Krstovic (37e, 60e), qui permet à son club de passer à la 7e place. Bologne descend à la 8e place.
