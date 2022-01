Ligue 2 : Toulouse-Nancy reporté !

Le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc a annoncé ce lundi le report du match de la 20e journée de Ligue 2 entre le Téfécé et Nancy, initialement prévu à 20h45. Si les annulations s'enchaînent à cause du Covid-19, la raison est cette fois bien différente puisque des pluies diluviennes s'abattent actuellement sur la ville rose et un risque de crue de la Garonne à proximité du Stradium ont causé cette décision.

En lien avec ces conditions climatiques dantesques, ce duel des extrêmes entre le premier et le dernier du classement de Ligue 2 est donc officiellement reporté comme l'a annoncé, via un communiqué, le club toulousain : «compte tenu des conditions climatiques actuelles et de la crue de la Garonne, le Maire de Toulouse, sur recommandation de la Direction de la Sécurité Civile et des Risques Majeurs de Toulouse, a pris la décision de reporter à une date ultérieure le match de Ligue 2 BKT Toulouse FC - AS Nancy Lorraine, prévu ce soir à 20h45 dans le cadre de la 20ème journée de Ligue 2 BKT».