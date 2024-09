OM : Jérôme Rothen cartonne Adrien Rabiot

Depuis mardi, Adrien Rabiot est officiellement un joueur de l’Olympique de Marseille. Le joueur formé au Paris Saint-Germain s’est engagé librement pour deux saisons avec le club de Pablo Longoria. Un choix qui interroge et qui n’est pas du goût de nombreux amoureux du club parisien, comme Jérôme Rothen. Mercredi soir, sur RMC, l’ex-joueur du club de la capitale a critiqué le choix du néo-Marseillais, qui avait dit il y a quelques années, qu’il était « inconcevable » qu’il porte un jour le maillot de l’OM.

« Ce n’est pas de la contrariété. Je n’aime pas qu’on me prenne pour un con et à l’arrivée, il a menti à tous les Parisiens et à ceux qui aiment ce club. Tout simplement. Tu ne peux pas faire ce qu’il a fait et dit après avoir passé sept ans au club et avoir fait de grandes déclarations d’amour au PSG », a lâché le consultant.