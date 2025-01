OM - Strasbourg : les compositions probables

Après une décevante élimination contre le LOSC en 16es de finale de Coupe de France, aux tirs au but, l’Olympique de Marseille veut relever la tête, ce dimanche soir, lors de la réception du Racing Club de Strasbourg. Dauphin du PSG au coup d’envoi, le club marseillais a l’occasion de revenir à sept longueurs du PSG en cas de victoire mais surtout prendre ses distances avec les Dogues, troisièmes de L1 avec 32 unités.

Invaincus depuis six matches, les Phocéens devront malgré tout se méfier de la formation alsacienne, en grande confiance ces dernières semaines. Qualifié dans la douleur en Coupe de France contre les amateurs de Thaon, le RCSA de Liam Rosenior, dixième du championnat, reste sur trois victoires consécutives contre Le Havre (3-0), Auxerre (3-1) et Toulouse (2-1). Pour ce rendez-vous, Roberto De Zerbi sera toutefois privé de Ruben Blanco, Kondogbia, Rongier, Harit, Carboni, Moumbagna et Wahi, tous à l’infirmerie.

L’OM avec Nadir et Garcia

Dès lors, le technicien italien devrait opter pour un 3-4-2-1 avec l’étincelant Rulli dans les cages marseillaises. En défense, Cornelius et Brassier accompagneront le capitaine Balerdi alors que Garcia et Luis Henrique sont attendus dans les couloirs phocéens. Au milieu de terrain, le jeune Nadir est lui aussi pressenti pour débuter, tout comme l’intouchable Höjbjerg. Enfin, Rabiot et Greenwood soutiendront Maupay, une nouvelle fois aligné à la pointe de l’attaque olympienne.

De son côté, Liam Rosienor effectue ce déplacement sans Wiley, Delaine, Mwanga et Sahi Dion, blessés, alors que Sobol est suspendu. Le club alsacien devrait donc s’organiser en 4-2-3-1 et Petrovic est logiquement attendu dans les buts. Pour former le quatuor défensif, Doué, Sarr, Doukouré et Diego Moreira pourraient être associés. Dans l’entrejeu, Andrey Santos et Diarra formeront le double pivot alors que Bakwa, Lemarechal et Nanasi évolueront juste en retrait d’Emegha, seul en pointe.

