Real Madrid : Kylian Mbappé réagit au départ de Xabi Alonso

Poussé vers la sortie par le Real Madrid, Xabi Alonso n’aura pas fait long feu dans la peau du coach de la Casa Blanca. Et après un long silence du vestiaire, Kylian Mbappé a été le premier à réagir (en anglais) au départ de son entraîneur espagnol sur les réseaux sociaux.

«Ce fut court, mais un réel plaisir de jouer pour vous et d’apprendre à vos côtés. Merci de m’avoir fait confiance dès le premier jour. Je me souviendrai de vous comme d’un entraîneur visionnaire et fin connaisseur du football. Bonne chance pour la suite», a-t-il posté en story sur son compte Instagram.

