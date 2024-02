L1 : Rennes s’impose sur la pelouse du Havre

La 21e journée de Ligue 1 se poursuivait ce dimanche, avec une affiche opposant deux équipes du milieu de tableau, Le Havre et le Stade Rennais. Au terme d’un match où le club doyen aura eu les occasions les plus franches, Rennes s’est montré plus efficace et est reparti du Stade Océane avec les trois points (0-1).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Rennes 31 21 6 8 7 6 31 25 11 Le Havre 24 21 -2 5 9 7 23 25

Benjamin Bourigeaud a inscrit l’unique but de la rencontre (60e), sa 50e réalisation en Ligue 1. Avec ce succès, le club breton a fait la bonne opération de la journée et remonte provisoirement à la septième place du classement, alors que le HAC reste 11e.