Serie A : l’AC Milan dompte Empoli

Dans le cadre de la 24e journée de Serie A, Empoli défiait l’AC Milan, ce samedi, au Carlo Castellani. Seizièmes au coup d’envoi, les locaux avaient fort à faire contre la bande de Sergio Conceiçao, huitième et qui restait sur un nul et une victoire en championnat. Après un premier acte accroché où les Milanais dominaient mais subissaient les plus grosses occasions d’Empoli, à l’instar du poteau de Colombo, les visiteurs trouvaient finalement la faille au retour des vestiaires.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Milan 38 23 +11 10 8 5 35 24 17 Empoli 21 24 -13 4 9 11 22 35

A dix contre dix après les expulsions de Tomori (54e) et Marianucci (65e), l’AC Milan ouvrait le score par l’intermédiaire de Rafael Leão, entré à la pause (0-1, 68e). Dans la foulée, la recrue hivernale Santiago Gimenez, lui aussi entré à la pause, doublait la mise (0-2, 76e) pour offrir la victoire aux Rossoneri. Au classement, Milan grimpe à la 7e place. Empoli chute à la 17e place.