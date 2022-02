Le vestiaire de Manchester United réclame Mauricio Pochettino !

La suite après cette publicité

Mauricio Pochettino ne sera sans doute plus sur le banc du Paris SG la saison prochaine, et ce, malgré un contrat courant jusqu'en juin 2023. Comme nous vous le révélions il y a quelques jours, l'Argentin en a marre, lassé tant sur le plan sportif qu'extrasportif. Cet hiver, déjà, les deux parties avaient songé à une séparation.

La prochaine destination du technicien ne fait guère de doutes. Le natif de Murphy est en effet en contact avec Manchester United depuis novembre et a failli rejoindre les Red Devils en janvier. Mais c'est l'intérimaire Ralf Rangnick qui a finalement été choisi par la direction mancunienne.

«Ça colle»

L'Allemand, qui quittera ses fonctions à l'issue de la saison, conserve un rôle consultatif pour l'identité de son successeur sur le banc de touche. Il semble préférer Erik ten Hag, coach de l'Ajax, mais, selon les informations du Telegraph, le vestiaire lui a déjà fait savoir son choix : les stars de MU veulent majoritairement être dirigées par Pochettino.

«Entre notre situation, ce que nous avons besoin de faire et le genre de joueurs que nous avons, ça colle vraiment, explique une source proche du club anglais au quotidien. Si c'est lui, on lui donnera du temps». Les planètes sont alignées. Il ne reste plus qu'une saison à terminer. Ou pas...