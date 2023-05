Real Sociedad : la réponse catégorique de Takefusa Kubo au Real Madrid

Propulsé haut très jeune à l’image de Martin Ødegaard, Takefusa Kubo a su s’affranchir de cette énorme pression médiatique flottant autour de lui. Excellent cette saison à la Real Sociedad avec qui il a inscrit 8 buts en Liga, dont un mardi soir face à son ancien employeur le Real Madrid (2-0), le Japonais semble s’épanouir. Interrogé sur un potentiel retour au Real Madrid cet été, le joueur de 21 ans a balayé les doutes en réitérant son souhait de poursuivre à Saint-Sébastien, et d’y disputer la Ligue des Champions la saison prochaine (la Real est 4e, avec 8 points d’avance sur Villarreal).

«Quand j’étais enfant, j’avais l’habitude d’allumer la télévision pour regarder la Ligue des Champions et je me mettais même la musique. C’est la deuxième saison où je joue la Coupe d’Europe (la Ligue Europa, avec Villarreal en 2021, et cette saison avec la Real) et je veux franchir le pas pour jouer cette compétition, a-t-il insisté, avant d’évoquer le Real Madrid. Il (Ancelotti) ne m’a pas parlé et personnellement j’avais peur que les gens de la Real Sociedad ne veuillent pas de moi pour l’année prochaine, mais ils veulent de moi et j’en suis très heureux. L’année prochaine je serai 100% txuriurdin".»

