Les propriétaires de Chelsea veulent racheter Strasbourg !

Arrivé au sud-ouest de Londres à la fin de la saison passée pour racheter le Chelsea FC, le consortium mené par l’homme d’affaires américain Tood Boehly n’a pas chômé pour permettre aux Blues de se renforcer et ainsi retrouver leur meilleur niveau. Et pour cela, le successeur de Roman Abramovich à la tête du CFC n’a pas lésiné sur les moyens sur les deux dernières fenêtres des transferts.

Pour parler en chiffres, Chelsea a dépensé pas moins de 611 millions d’euros entre les mercatos d’été 2022 et d’hiver 2023 pour 16 joueurs afin de renforcer l’équipe première, dans le mal sportivement depuis le début de saison (changement d’entraîneur de Tuchel à Potter, 10e de Premier League). Maintenant, le businessman de 50 ans cherche une sorte de club satellite, et aurait jeté son dévolu sur un club de Ligue 1…

Marc Keller a déjà rencontré Todd Boehly

En effet, selon les dernières indiscrétions de L’Équipe, l’équipe en question serait le Racing Club de Strasbourg Alsace. Le quotidien français affirme que le président du RCSA, Marc Keller, a déjà rencontré le président et co-propriétaire de Chelsea, ce dernier semblant intéressé pour un potentiel rachat à 100%. Boelhy considérerait que le Racing serait sain financièrement et serait une bonne équipe pour faire grandir et permettre à des joueurs des Blues, notamment les jeunes, de partir en prêt en L1.

Pour le moment, Strasbourg est quinzième du Championnat de France, à deux petits points de la zone rouge. À voir si une possible relégation venait à changer les plans du consortium étasunien. De son côté, Marc Keller et les dix actionnaires du RCSA ont déjà entamé « une réflexion autour de la meilleure manière de pérenniser le club et renforcer ses ambitions. (…) Nous savons que cela passera par l’arrivée d’un partenaire fort qui apporte une puissance d’investissement », avait-il déclaré dans les colonnes de la publication sportive. De quoi agiter encore un peu plus la fin de saison strasbourgeoise.