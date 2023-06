LdC, Inter Milan : Giuseppe Marotta mobilise ses joueurs avant la finale

La suite après cette publicité

Un menu copieux attend l’Inter Milan ce samedi soir à Istanbul. Confronté à Manchester City en finale de Ligue des Champions (21h00), le club lombard tentera en effet de décrocher le quatrième sacre de son histoire dans la compétition. Une mission périlleuse mais en laquelle Giuseppe Marotta nourrit beaucoup d’optimisme. Interrogé sur Sky, le dirigeant milanais a livré ses sentiments avant la rencontre.

«Les joueurs n’ont encore jamais connu le frisson de la finale, mais ils n’ont pas peur. Ils ont un entraîneur expert et le club avec eux, il y aura de l’excitation sur le chemin du stade, mais quand vous entrez, vous oubliez tout, souligne le directeur sportif lombard. Pour nous, l’Inter, c’est nouveau, ça fait 13 ans que l’on a plus disputé de finale même si c’est la sixième de notre histoire. Mais on a un groupe où tout le monde est de valeur égale, avec 120 minutes possibles tout le monde peut apporter sa pierre. Nos joueurs ont amélioré leurs performances ces dernières années, non seulement d’un point de vue technique, mais aussi d’un point de vue expérience. Il y a de la qualité, de la passion, une culture du travail, toutes les valeurs que nous avons.»

