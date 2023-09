Tottenham : l’appel du pied de Gareth Bale à Ange Postecoglou

Gareth Bale se consacre désormais au golf, un autre sport dans lequel il excelle puisqu’il doit participer à la fin du mois de septembre à la Ryder Cup de Rome en compagnie de nombreuses célébrités. Il n’en oublie pas le football non plus et suit toujours avec beaucoup d’attention Tottenham, club où il s’est révélé entre 2007 et 2013 avant d’y retourner faire une pige en prêt lors de la saison 2020/2021.

Il est même particulièrement enchanté par les Spurs d’Ange Postecoglou dont il loue les qualités. «Si j’aimerais évoluer sous ses ordres ? Bien sûr. C’est formidable à voir. Ils ont retrouvé un style. Je pense que c’est quelque chose que le club recherchait probablement aussi. J’espère qu’il y a encore plus à venir de la part de l’équipe», affirme le Gallois dans des propos rapportés par le London Evening Standard.