PSG : Neymar impliqué dans une altercation en boîte de nuit !

Un dérapage. Un de plus. Un de trop ? Une chose est sûre, Neymar semble en délicatesse avec l’idée de la tranquillité. À quelques jours de la reprise de l’entraînement du Paris Saint-Germain, l’attaquant brésilien (31 ans) a une nouvelle fait parler de lui. Toujours au Brésil, le numéro 10 des Rouge et Bleu, qui se remet doucement mais sûrement d’une blessure, a bien l’intention de profiter jusqu’au bout de l’ambiance de Rio de Janeiro. Présent en boîte de nuit à Niteroi, aux côtés de sa compagne Bruna Biancardi, enceinte de son deuxième enfant (une petite fille), "Ney" ne s’est ainsi pas contenté d’écouter les prouesses vocales d’un certain Thiaguinho.

Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, la star de la Seleção, casquette blanche sur la tête, s’est en effet embrouillé avec une personne. Si la raison de cette altercation n’a pas fuitée, le personnel de sécurité a dû s’interposer pour ne pas que cela ne dégénère en bagarre. Rien d’étonnant finalement pour celui qui déclarait, il y a deux ans : «la fête, c’est l’occasion de se relaxer, d’en profiter. C’est une chose à laquelle je ne renoncerai jamais».

