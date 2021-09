OM : les gardiens, Payet, Amavi, Milik, Jorge Sampaoli fait le point

La suite après cette publicité

Jorge Sampaoli est déjà dans une idée de rotation. En effet, à partir de maintenant, les matches tous les trois jours vont s'enchaîner. La conférence de presse d'avant OM-Rennes a donc été l'occasion pour l'Argentin de faire le point sur plusieurs sujets. Le premier a été les gardiens où Pau Lopez a débuté les deux dernières rencontres.

«Non, nous pensions que Pau devait jouer ces matches après sa blessure pour le juger. Le temps dira s'il y aura des modifications. On a deux grands gardiens, seul un peut jouer. On décidera en interne selon chaque match», a-t-il commencé à expliquer. Dans la foulée, il a été interrogé sur Jordan Amavi, qui n'a eu aucune minute de jeu cette saison.

«Non, Amavi a une blessure qui l'a obligé à manquer ces deniers matches, il n'est pas à 100%. Jordan a joué en préparation et s'est blessé. Ça fait trois semaines qu'il ne peut pas être avec nous et on verra s'il sera là ce dimanche. Après c'est selon l'adversaire qu'on a et le style qu'on veut imposer et il y aura beaucoup de rotation», s'est-il ainsi justifié.

Milik toujours pas prêt, Payet un peu blessé

Arkadisuz Milik, lui, a repris avec le groupe lundi dernier, mais il n'a pas eu beaucoup de sessions avec ses collègues. Il devrait d'ailleurs être juste selon El Pelado : « je ne pense pas qu'il sera là pour ce match. Il sera sur la fin de sa préparation, on ne veut pas commettre d'erreur pour sa reprise. C'est un attaquant qui peut venir redescendre d'un cran, il peut prendre la profondeur. Ça ne va pas rendre plus difficile l'idée de jeu qu'on a, au contraire. On est content d'avoir un si bon joueur ».

Enfin, dernier sujet un brin sensible : Dimitri Payet. Le meneur de jeu de l'OM a manqué les deux dernières rencontres. Il se sentirait un peu blessé. «Non on n'a pas du tout fait ça pour ne pas donner des pistes à Monaco. On a pensé qu'il pourrait être avec nous, mais il avait peur de se blesser, c'était pareil en Russie. C'est un joueur différent. On a bien joué sans lui, on a fait de très grands matches avec lui. L'équipe à besoin de Dimitri Payet. On verra s'il peut être là. Il donne des buts, cela dépend de lui, de comment il se sent cette semaine», a confessé Sampaoli. Reste à voir ce qui va se passer demain pour Amavi, Payet et les gardiens...