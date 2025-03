OL : Lucas Perri est le meilleur gardien du monde pour Paulo Fonseca

Privé de banc et de vestiaire en Ligue 1, Paulo Fonseca (52 ans) ne peut pas non plus s’exprimer après les rencontres. En revanche, il a le droit à la parole en Ligue Europa. Il ne s’est donc pas privé pour la prendre avant le match retour contre le FC Steaua Bucarest en C3. Interrogé au sujet de Lucas Perri (27 ans), le technicien portugais a utilisé des mots très forts.

La suite après cette publicité

«En ce moment, le gardien le plus fort du monde, c’est mon gardien, Lucas Perri. Il a fait de bons matches. Défensivement, il est vraiment bon. Offensivement, il a progressé dans sa façon d’aider l’équipe avec le ballon. Pour jouer notre jeu, on a besoin d’un gardien qui participe offensivement. On a travaillé et regardé ensemble ce qu’on devait améliorer. Lucas est une personne très équilibrée. Il a compris l’importance de sa participation au jeu. Il a beaucoup progressé sur ce point.» Présent face à la presse à ses côtés, Malick Fofana a aussi encensé le Brésilien. «C’est un grand gardien. Il est très important pour nous. Il fait du bon travail et de nombreux arrêts. Dès qu’il a la balle en main, on sait qu’il peut relancer très loin. On en profite en contre-attaque. On sait qu’on peut faire mal dans ces situations.» En quelques mois, Lucas Perri s’est déjà fait sa place dans le onze et dans le cœur de l’OL.