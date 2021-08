FC Barcelone : une première sans Lionel Messi particulièrement réussie

La suite après cette publicité

La rencontre du FC Barcelone était très attendue. Dans un Camp Nou peuplé d'environ 15.000 supporters, restrictions sanitaires oblige, l'équipe de Ronald Koeman affrontait en plus une équipe pas évidente à négocier, la Real Sociedad. Et l'optimisme ne régnait pas forcément autour de ce match en Catalogne, à cause du départ de Lionel Messi forcément, mais aussi en raison de certaines absences et du manque de préparation collective provoqué par les compétitions internationales. Finalement, les Blaugranas s'en sont très bien sortis, avec un succès 4-2 mais surtout, de bonnes sensations.

Tout n'était pas parfait forcément, mais sur les séquences offensives, les troupes du tacticien néerlandais ont montré avoir un plan de jeu assez clair. Avec le ballon, c'était donc plutôt fluide, comme si finalement Messi n'avait jamais été là et que tout ce beau monde jouait déjà ensemble depuis longtemps. Les locaux ont ainsi eu de nombreuses facilités pour se créer des occasions face à une équipe basque déboussolée. C'était pourtant un trio inédit qui était aligné devant, avec Braithwaite, Griezmann et Memphis Depay.

Ils ont été nombreux à marquer des points

Si le Français n'a pas forcément été brillant malgré des actions ponctuelles intéressantes, avec une barre trouvée et sa contre-attaque qui a débouché sur le dernier but, ses deux compagnons ont impressionné. Le Danois a inscrit un doublé et délivré une passe décisive, prouvant qu'il a à cœur de réussir en terres catalanes et que ses dirigeants pourraient avoir tort de faire le forcing pour s'en séparer. Quant à Memphis Depay, passeur décisif sur l'ouverture du score, il a souvent été acclamé par les supporters présents au stade et a montré ne pas avoir peur de prendre ses responsabilités et d'endosser, déjà, le rôle de leader de l'attaque.

« Leo Memphis », a même osé Mundo Deportivo. Derrière, il faut également parler d'Eric Garcia. Le joueur formé à La Masia et arrivé de Manchester City a été particulièrement bon derrière, et dans les débriefs de la rencontre sur les télévisions et radios espagnoles, sa solidité dans les duels et ses qualités de relanceur ont été mises en avant. Quant à Jordi Alba, Pedri ou Frenkie de Jong, ils ont été à leur niveau et confirment qu'ils seront encore des valeurs sûres pour la saison à venir.

La presse catalane est optimiste pour la suite

En Catalogne, la presse s'enflamme déjà. « Le nouveau Barça répond au défi de l'absence de Messi avec un grand match et une victoire porteuse d'espoir », résume Mundo Deportivo sur sa une du jour. « L'équipe blaugrana affiche de grandes sensations pour sa première », explique l'autre quotidien sportif barcelonais Sport. Le journal explique qu'il y a quatre points qui sont particulièrement encourageants: la circulation du ballon, le pressing asphyxiant quand l'adversaire a la balle, la facilité à trouver des solutions devant et la prise de pouvoir de joueurs comme Piqué ou Depay.

Marca précise de son côté que sans l'Argentin, le FC Barcelone est plus efficace dans le pressing. « Koeman et ses joueurs ont montré avoir un plan pour l'ère post-Messi », explique le journal. De quoi définitivement oublier La Pulga ? Pas forcément. « Notre jeu peut être plus collectif qu'avant, je ne sais pas... Mais bon, à choisir, je préfèrerais quand même avoir Leo Messi dans mon équipe. On n'a plus de joueur qui peut décider du sort des matchs à lui tout seul, maintenant, ce sera un travail collectif », expliquait Ronald Koeman après la rencontre, conscient qu'il faut garder les pieds sur terre. Il faudra bien sûr confirmer tout ça, mais après le match d'hier, les fans barcelonais peuvent envisager l'après-Messi avec un peu plus d'enthousiasme...