Real Madrid - Liverpool : les compositions sont tombées

La Ligue des Champions reprend ses droits ce soir avec le début des quarts de finale aller. Le Real Madrid reçoit notamment Liverpool. Et pour cette affiche, les Merengues optent pour un 4-3-3 avec Thibaut Courtois comme dernier rempart. Lucas Vazquez, Eder Militao, Nacho Fernandez et Ferland Mendy composent la défense tandis que Luka Modric, Casemiro et Toni Kroos se retrouvent dans l'entrejeu. Enfin, Marco Asensio et Vinicius Junior accompagnent Karim Benzema en attaque.

De son côté, Liverpool s'articule dans un 4-3-3 classique avec Alisson Becker dans les cages. Trent Alexander-Arnold, Ozan Kabak, Nathaniel Phillips et Andy Robertson se retrouvent devant lui. Positionné en sentinelle, Fabinho est accompagné par Naby Keïta et Georginio Wijnaldum. Enfin, Mohamed Salah, Diogo Jota et Sadio Mané forment le trio offensif.

Les compositions

Real Madrid : Courtois - Vazquez, Militao, Nacho, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Asensio, Benzema, Vinicius

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Kabak, Philips, Robertson - Keïta, Fabinho, Wijnaldum - Salah, Jota, Mané

