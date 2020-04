L1-L2 : des présidents ont téléphoné au ministère des Sports

Dans les heures qui précédaient l'allocution du Premier ministre ce mardi, L'Équipe annonçait la fin de la saison de football professionnel, ajoutant qu'Édouard Philippe le ferait savoir dans l'après-midi. Cette information, apprise par les clubs de Ligue 1 et Ligue 2, n'est évidemment pas passée inaperçue. Et d'après le quotidien, une dizaine de présidents de club a appelé le ministère des Sports, et la ministre Roxana Maracineanu elle-même, pour obtenir des explications.

Un comportement inacceptable selon un président de club dont le nom n'est pas cité. « Pour qui se prennent-ils pour appeler le ministère dans la situation que l'on vit ? Je ne comprends pas qu'on leur ait répondu », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par le quotidien. L'Équipe ajoute également que lors de la réunion de la Ligue le soir-même, certains patrons de club mettaient leurs intérêts en avant et ont demandé des explications à la ministre des Sports.