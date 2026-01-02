Jonathan David pourrait déjà quitter la Juventus cet hiver

Jonathan David n’a pas encore déclenché l’étincelle qu’on attendait de lui à son arrivée à la Juventus. En 16 rencontres de Serie A, l’attaquant canadien n’a trouvé le chemin des filets qu’une seule fois : c’était face à Parme au mois d’août. Il a certes mieux fini l’année avec deux buts en Ligue des Champions face à Bodo et Pafos, mais on ne peut pas encore dire que sa situation est enthousiasmante.

La suite après cette publicité

La presse italienne révélait récemment que le Canadien avait ressenti une certaine froideur de la part de ses coéquipiers, et "Iceman" (l’homme de glace, son surnom) aurait répondu par une froideur encore plus grande. Il se serait isolé, aurait esquivé plusieurs dîners informels avec ses coéquipiers en étant parfois invité, d’autres fois non. Tous ces indices vont dans le sens d’un malaise, même si Luciano Spalletti aurait tenté de prendre les choses en main pour l’intégrer.

La suite après cette publicité

Une belle offre pourrait changer son avenir dès cet hiver

La Juventus a accepté d’être patiente, mais jusqu’à quand ? Comme l’écrit La Gazzetta dello Sport ce matin, l’idée de voir David quitter le club cet hiver n’est pas à écarter. L’ancien Lillois touche le deuxième plus gros salaire du vestiaire derrière Dusan Vlahovic, ce que son rendement sur le terrain peine à justifier pour le moment. D’où sa présence dans une liste de joueurs susceptibles de changer d’air dès ce mercato.

«À la Juventus, personne n’est intouchable. Une offre convenable pourrait immédiatement changer l’avenir du Canadien. La Juventus attend des offres pour des joueurs capables de remplir les caisses du club : Miretti, formé au club, Adzic en prêt, Joao Mario, Filip Kostic, Perin sont tous candidats. Et même David, arrivé libre l’été dernier, pourrait être une autre option.» Face à Lecce demain soir, David aura une opportunité de chasser les doutes à son sujet.