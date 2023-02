PSG : Christophe Galtier donne la recette pour laver l’affront subi face à l’OM

La suite après cette publicité

Leader du classement de Ligue 1, avec cinq points d’avance sur l’Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain est assuré de rester en tête dimanche prochain, après le Clasico. Mais ce choc face aux hommes d’Igor Tudor sera très attendu, notamment du côté des supporters franciliens. Sorti de la Coupe de France dès les huitièmes de finale par le rival olympien, Paris avait été battu (1-2) en ayant rendu une très mauvaise copie. Dimanche, le champion de France en titre est donc dans l’obligation d’afficher un tout autre visage.

Bien conscient que son équipe est attendue au tournant, Christophe Galtier a toutefois mis les choses au clair. « Est-ce que le titre se jouera lors de ce match ? Je ne le crois pas, il restera beaucoup de matches. Mais une victoire serait la bienvenue. » Le coach francilien ne joue pas le titre après-demain, mais il attend très clairement une réponse claire de ses stars. « Il faudra avoir un niveau de jeu très élevé et défier ces Marseillais qui sont portés par leur public et qui sont sur une grosse dynamique à domicile. Il faudra vraiment être meilleur que ce que nous avons été. (…) J’ai beaucoup de personnalité, d’orgueil dans ce groupe-là. L’orgueil sera un élément important par rapport à notre élimination. »

À lire

Vidéo : belle ambiance à l’entraînement du PSG à deux jours du Classique

Galtier attend une réaction de ses stars

Une réaction d’orgueil est donc espérée, mais elle ne suffira pas pour Galtier. « Il faudra gagner des duels, sortir de la pression marseillaise et évidemment avoir plus de jeu en profondeur, ce qui nous a fait énormément défaut lors du dernier match. Avec la présence de Kylian (Mbappé), il y aura de la profondeur. J’ai suivi la conférence de presse d’Igor (Tudor) et il n’y aura pas que Kylian qui nous apportera de la profondeur. Il faudra que d’autres joueurs se projettent plus librement et plus de détermination pour attaquer de la meilleure façon possible face à Marseille. »

La suite après cette publicité

Avec le retour de Kylian Mbappé (qui était absent en Coupe de France), Galtier sera servi au niveau de la profondeur. L’entraîneur parisien pourrait également être tenté de remettre une défense à trois afin d’utiliser deux pistons plus haut. Mais c’est à ses milieux de terrain que le technicien a passé un message très clair. « C’est une possibilité, nous avons été bons dans ce système-là, mais nous n’avons jamais joué l’OM dans ce système. Quand je parle de profondeur, je ne demande pas à Leo (Messi) de la prendre. Je demanderai demain à ce que nos milieux se projettent beaucoup plus que ce qu’ils font actuellement. » Le message est passé.

Pour ce Classico tant attendu, Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent en exclusivité 10€ de freebets sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 10€ sur un but de Kilian Mbappé (coté à 2,15) pour tenter de remporter 21,50€.