ASSE - OL : Antoine Kombouaré fracasse François Letexier

Personne ne comprend encore comment Lucas Stassin a pu terminer le derby avec l’AS Saint-Étienne contre l’Olympique Lyonnais. Auteur d’un doublé, le buteur belge n’a pas été exclu après sa lourde semelle sur la cheville de Corentin Tolisso, sorti blessé et en pleurs. Car même si François Letexier, l’arbitre de la rencontre, a reconnu son erreur après avoir annulé le carton rouge, l’Olympique Lyonnais peut avoir la rage de cette décision : «les excuses ne remplaceraient pas l’incompréhension et la douleur», expliquait Corentin Tolisso.

Mais au lendemain du derby mouvementé entre Saint-Étienne et Lyon, les Gones ne sont pas les seuls à en vouloir à l’arbitrage. Car la victoire stéphanoise a complètement relancé la course au maintien en revenant à égalité de points avec Le Havre, barragiste. Et avant d’affronter le PSG en match en retard mardi, Antoine Kombouaré a lourdement chargé M. Letexier, qui, selon lui, n’en est pas à sa première erreur. «Stassin doit être exclu, il n’y a même pas de discussion», a d’abord lâché l’entraîneur canari.

Antoine Kombouaré ne comprend pas

Avant de s’en prendre plus longuement à François Letexier. «C’est M. Letexier l’arbitre du match et moi, j’ai un grand souvenir de ce monsieur-là. Je suis toujours attentif aux matchs qu’il arbitre. Nous, à Nice (1-1 en octobre 2022), ça a été catastrophique. J’ai eu des gros soucis, mais bon, j’assume, parce que j’estime que ce jour-là, ils n’ont pas été corrects. Ils ont fini par le reconnaître», lui qui avait été suspendu pour ses critiques. «Avant ce derby, il y a eu le classique. Le petit Amine Harit fait la faute, carton rouge. M. Letexier est venu expliquer que ce qui est important pour lui, c’est l’intégrité physique des joueurs. Il a dit : "Je les protège", c’est pour ça qu’il a sorti le rouge».

«Après, vous avez l’état de Donnarumma après le pied de Singo. Si vous ne l’excluez pas, même s’il ne l’a pas fait exprès… parce qu’Amine Harit ne voit pas non plus Marquinhos. C’est quoi protéger l’intégrité physique de Donnarumma, qui est défiguré ? Et puis hier, Tolisso sort sur la civière, il n’y a même pas de débat (…) Dans la semaine, M. Letexier a quand même arbitré le Real Madrid contre Arsenal. De temps en temps, c’est comme les joueurs, il faut se reposer. Dès fois, on peut être un peu fatigué. Ce n’est pas parce que tu es le meilleur arbitre, soi-disant, que tu dois enchaîner tous les matchs. C’est un homme comme tout le monde (…) C’est un message que je fais passer». Des mots forts envers l’arbitre français.