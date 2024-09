OL : Trabzonspor continue de négocier pour Gift Orban

Alors que le marché des transferts estival fermera officiellement ses portes en Turquie ce vendredi 13 septembre, Trabzonspor continue de s’activer dans le dossier Gift Orban, actuellement sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais et largement courtisé au cours de l’été. Ces dernières heures, la presse turque annonçait que le joueur était prêt à quitter l’OL et que Trabzon avait formulé une offre pour l’ancien joueur de La Gantoise. Et selon nos dernières informations, les négociations continuent de faire rage.

En effet, si un accord a d’ores et déjà été trouvé entre le Nigérian de 22 ans et la formation turque, cette dernière propose, d’après nos indiscrétions, un prêt avec option d’achat obligatoire de 10 millions d’euros. Une option d’achat qui deviendra obligatoire sous certaines conditions. Cependant, l’OL demande, de son côté, 12 millions d’euros et une OA obligatoire sans condition. Reste désormais à savoir si les différentes parties parviendront à trouver un terrain d’entente avant la date limite.