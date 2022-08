UEFA : les trois finalistes pour le titre de meilleur entraîneur de l'année sont connus

L'UEFA vient de publier, ce vendredi, les trois nommés pour le titre de meilleur entraîneur l'année 2021/2022. Revenu au Real Madrid l'été dernier, Carlo Ancelotti, vainqueur de la Liga, de la Coupe des champions et de la Ligue des Champions, est le grand favori pour succéder à Thomas Tuchel. Pour l'accompagner, on retrouve Jürgen Klopp. L'entraîneur allemand n'est pas passé loin d'un quadruplé la saison dernière mais Liverpool n'a finalement remporté «que» la FA Cup et la League Cup en Angleterre avant de terminer deuxième de la Premier League et finaliste de la Champions League.

Enfin, Josep Guardiola, vainqueur de la Premier League la saison dernière, est également présent parmi ces trois finalistes. A noter que le lauréat sera désigné – de même que son homologue pour les équipes féminines et les Joueur et la Joueuse de l'année – lors de la cérémonie du tirage au sort de la phase de groupes de l'UEFA Champions League 2022/2023, à Istanbul (Turquie), le jeudi 25 août.

Le reste du top 6

- 4 Oliver Glasner (Eintracht Francfort) – 75 points

- 5 Unai Emery (Villarreal) – 74 points

- 6 José Mourinho (Roma) – 51 points