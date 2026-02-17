PSG : la réponse cinglante de Désiré Doué

« C’est le Paris Saint-Germain qui doit être en premier, pas les individualités. On doit jouer pour le club d’abord au lieu de penser à soi-même. » Vendredi soir, Ousmane Dembélé a mis le feu à la planète parisienne en lâchant cette déclaration offensive, suite à la défaite face à Rennes. S’il ne citait personne, beaucoup ont vu dans sa sortie médiatique un message adressé à Désiré Doué, auteur ce soir-là d’une prestation mitigée. Et on pouvait penser que son entraîneur avait suivi le Ballon d’Or sans son analyse puisque Désiré Doué débutait la rencontre sur le banc, pour laisser place au trio Barcola-Dembélé-Kvaratskhelia.

Mais le destin en a voulu autrement. Alors que le PSG était mené 2-0 et venait de rater un penalty, Dembélé est sorti sur blessure à la demi-heure de jeu, poussant Luis Enrique à lancer Doué. Et immédiatement, le Français a un impact, en marquant un joli but du gauche. Puis il était impliqué sur le but d’Hakimi, en déclenchant une belle frappe qui forçait Köhn à détourner sur le Marocain. Enfin, il marquait à nouveau du gauche, à l’entrée de la surface. Nommé logiquement homme du match, il a livré quelques mots sur sa situation au micro de Canal+. « Non j’essaie de jouer comme d’habitude, ce soir ça a porté ses fruits, voilà j’ai marqué, j’ai pu aider l’équipe, c’est mon boulot », a-t-il d’abord répondu, avant de revenir sur son statut de remplaçant. « Le coach fait ses choix, il pense aux meilleurs joueurs qui peuvent jouer pour l’équipe. Ce soir, il a aligné son onze, c’est très bien. A chaque fois c’est collectif, que ce soit victoire ou défaite. Aujourd’hui, j’ai pu apporter ma pierre à l’édifice donc je suis content. »

Doué a retrouvé de la spontanéité

Doué a retrouvé le chemin des filets, lui qui n’avait plus marqué depuis le 4 janvier 2026, face au Paris FC. Moins délié, moins spontané, il enchaînait les matches moyens et accumulait de la frustration face au but. S’il n’a pas voulu communiquer sur une éventuelle insatisfaction, Doué a malgré tout répondu aux critiques via sa célébration sur le premier but inscrit, en se bouchant les oreilles. Et son entraîneur lui a adressé ses compliments. « Désiré Doué, tout le monde le tuait les dernières semaines. C’est un joueur incroyable, un joueur différent. On a beaucoup de joueurs de ce niveau, très jeune avec beaucoup d’ambition mais je suis très content pour lui parce qu’il mérite cette performance et il a été très important. »

Auteur de 6 buts lors de ses 6 derniers matches en Ligue des Champions, il semble être encore plus motivé par la compétition européenne, celle qui l’a consacré avec ses deux buts en finale contre l’Inter Milan. Au-delà de ses statistiques, c’est son rapport au collectif qui a été meilleur ce mardi soir sur la pelouse de Monaco. « Dès qu’il joue de manière spontanée et qu’il ne se regarde pas jouer, il est tout en haut », a conclu Samir Nasri sur le plateau de Canal+.