Monaco-OL : Youssouf Fofana est frustré du manque de justesse offensive

Une défaite frustrante qui montre une certaine récurrence à Monaco. Alors qu’ils ont souvent pêché offensivement cette saison, les Monégasques ont encore montré leurs limites dans ce secteur ce vendredi face à l’OL en ouverture de la 16e journée de Ligue 1. Dominateurs en seconde période, les Asémistes auraient dû faire la différence mais ont finalement concédé la défaite en n’ayant marqué aucun but face aux Gones. Un revers regrettable qui leur empêche de grimper à la deuxième place.

Interrogé suite à cette déconvenue au micro de Prime Vidéo, Youssouf Fofana, capitaine de l’ASM, a fait part de son incompréhension face au manque de justesse offensive : «c’est difficile à expliquer. On y reviendra avant la rencontre contre Toulouse. On a pas été très bons offensivement. Il nous a manqué cette détermination pour aller vers le but. Tout le monde connaît Monaco, on a un jeu assez offensif d’ordinaire. Ils nous ont sur leur deuxième frappe, c’est assez frustrant ce soir. Cette défaite servira comme toutes les autres. Il y a quelques points positifs mais à chaud, c’est compliqué d’expliquer ce qu’il s’est passé. L’entame de match n’est pas très bonne car on leur donne de l’espoir. On doit leur mettre la tête sous l’eau, on n’a pas su le faire. Après quelques minutes, on a réussi à le faire. Même sur les frappes, on a pas senti de détermination. A l’image de l’équipe, je n’ai pas su être tueur. Assumer ? C’est pour ça que je suis en face de vous.»