OL : le vestiaire l’a mauvaise

La suite après cette publicité

Dimanche soir, l’OL n’a pas perdu. Mais les Gones n’ont pas gagné non plus face au HAC (0-0). Un nouveau nul pour les Rhodaniens qui avancent au ralenti (2 points après 5 journées). Présent sur le banc dimanche soir, Jean-François Vulliez, qui cédera sa place à Fabio Grosso dès demain, a évoqué l’état d’esprit des troupes.

«C’est un vestiaire de compétiteur et le vestiaire est frustré par la situation. Le goût de la victoire manque. Aujourd’hui le constat est clair, en termes de résultat c’est insuffisant. On a un groupe qui est fermé jusqu’en janvier, on a dû inclure des joueurs pendant la période internationale, maintenant il faut trouver les réglages et l’équilibre de l’équipe pour qu’on puisse avancer. Il y a quand même un état d’esprit qui est très sain. Les mecs travaillent et les cadres s’engagent. Il y a de forte chance qu’on puisse retrouver le chemin de la victoire.» L’OL compte sur Fabio Grosso pour y parvenir.