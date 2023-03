Manchester United a pris une grande décision pour Mason Greenwood

La suite après cette publicité

Mason Greenwood est de retour. Ou presque. Suspendu depuis plus d’un an par Manchester United après des accusations de viol et d’agression sur son ex-compagne, le prometteur ailier des Three Lions (1 sélection) a, certes, vu toutes les charges retenues contre lui levées le mois dernier. Mais, malgré tout, le natif de Bradford va devoir prendre son mal en patience avant de retrouver le groupe mancunien. La raison ? Une enquête interne menée par le board des Red Devils.

Ainsi, si l’attaquant de 21 ans avait récemment avoué vouloir revenir rapidement à la compétition, ces investigations ne devraient pas être terminées avant l’été. De ce fait, celui qui totalise 79 buts et 24 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de sa carrière ne pourra pas rejouer avec l’actuel troisième de Premier League avant la fin de la saison. Reste désormais à savoir si Greenwood peut espérer réintégrer le collectif d’Erik ten Hag après cette enquête.

À lire

Man Utd refuse toutes les offres pour Mason Greenwood

Manchester United veut prendre son temps !

Et pour cause, si le sujet d’un potentiel retour de Greenwood reste plus que jamais clivant outre-Manche, la question de son avenir se pose un peu plus au cours des dernières semaines. «Il est à United depuis qu’il a six ans et il veut juste rejouer au football pour eux. Il est plus heureux avec un ballon dans les pieds et veut remettre sa carrière sur les rails. Mais il sait que le club a une décision importante à prendre», confiait d’ailleurs récemment une source proche du dossier dans des propos relayés par The Sun.

La suite après cette publicité

Sous contrat jusqu’en 2025 avec United, Greenwood continue d’attiser les convoitises. Que ce soit en Chine ou en Turquie, l’Anglais conserve en effet une belle cote de popularité. Des offres refusées par la direction mancunienne qui ne souhaite pas se précipiter et qui aimerait en savoir plus sur les circonstances entourant son arrestation et sa conduite hors du terrain. Une chose est sûre, les Red Devils ont bien décidé de se laisser du temps avant de trancher dans ce dossier épineux.

De son côté, l’international anglais - délaissé par de nombreux sponsors (Nike, EA Sports ou Cadbury) depuis ces accusations - continue malgré tout de percevoir son salaire, estimé à environ 80.000 euros par semaine. Absent de la boutique officielle du club où son maillot n’est plus à vendre et encore très largement critiqué au Royaume de Sa Majesté, celui qui est apparu à 129 reprises sous le maillot de l’équipe première de Manchester United (35 buts) va donc désormais devoir attendre le choix final de sa direction. À noter, dans cette optique, que les Red Devils devraient débourser pas moins de neuf millions d’euros s’ils envisageaient de le licencier… Sacré dilemme.