L’Atlético reste ferme pour Antoine Griezmann

Ces derniers jours, les médias espagnols et français affirmaient que le départ d’Antoine Griezmann de l’Atlético de Madrid était en passe de se concrétiser. Courtisé par Orlando, le Français n’est cependant pas encore parti. À l’occasion du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le directeur du football de l’Atlético, Mateu Alemany, a réaffirmé que l’attaquant tricolore ne bougera pas.

« Ce thème c’est des spéculations journalistiques. Antoine a encore deux ans de contrat. Il est concentré sur les rendez-vous qui arrivent, son rendement est très bon. Il faut penser qu’il nous aidera demain, mardi, en Ligue des Champions et jusqu’à la fin de la saison. Le reste, ce ne sont que des spéculations », a-t-il confié au micro de Movistar+.