La réponse cash de Luis Enrique sur l’état physique de son PSG

Le Paris Saint-Germain en a fait rêver plus d’un la saison dernière. Le club de la capitale a tout raflé sur son passage en pratiquant l’un des plus beaux footballs de la scène européenne. Si Chelsea l’a empêché de remporter la toute première Coupe du monde des Clubs organisée aux États-Unis (défaite 0-3 en finale), les Rouge et Bleu ont su se remobiliser pour décrocher cette saison la Supercoupe d’Europe, la coupe Intercontinentale et le Trophée des Champions. Cependant, la plupart des observateurs dresse le même constat depuis plusieurs matches.

Paris a l’air de tirer la langue. Outre les blessures à répétition, l’attaque est retombée dans ses travers d’inefficacité, les milieux dominent moins et la défense prend souvent l’eau. Un constat frappant, mais qui ne surprend personne. Le PSG a bouclé sa saison 2024-2025 à la mi-juillet, là où la plupart des équipes débutaient leur préparation estivale. Obligé d’enchaîner deux saisons sans pouvoir réaliser de présaison complète, le club parisien semble payer logiquement son marathon. Pourtant, à la veille de la réception de Monaco en Ligue 1 et à six jours du huitième de finale aller de Ligue des Champions contre Chelsea, Luis Enrique assure que son équipe va bien.

«Vous cherchez à trouver des problèmes»

« Ça dépend individuellement et collectivement. Nous sommes dans une très bonne condition physique. On a fait des matchs incroyables. Quand j’ai vu les statistiques de notre niveau sans le ballon, c’est incroyable, c’est top. Quand il y a des problèmes, vous regardez tout le temps sur l’aspect physique, mais le mental est plus important pour moi. Je suis content de ce que je peux juger de l’équipe », a-t-il confié cet après-midi en conférence, quand un journaliste lui a demandé s’il fallait préserver ses joueurs à l’entraînement.

Relancé, Luis Enrique a ensuite nié tout problème de fatigue mentale. « Non, rien de ça. Vous cherchez à trouver des problèmes, tout le temps. C’est la même chose quand on a gagné 5-0 face à l’OM. C’est le même état physique. Je vois tous les jours les entraînements, j’ai jugé, analysé tous les matches de mon équipe. Pendant la saison, il y a des hauts et des bas, il faut l’accepter avec normalité. » L’Espagnol est-il réellement convaincu de ses dires ou cherche-t-il à masquer l’état physique de ses troupes à ses futurs adversaires ? On le saura très vite mercredi prochain.