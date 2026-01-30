Matthieu Louis-Jean dévoile les dessous de la réussite de l’OL

En battant le PAOK (4-2) hier au Groupama Stadium durant cette 8e et dernière journée de Ligue Europa malgré une équipe très remaniée, l’OL a confirmé sa 1ère place durant cette première phase. Le club peut nourrir de grandes et légitimes ambitions pour la suite de la compétition, où il pourrait d’ailleurs retrouver le LOSC dès les 8es de finale, en fonction de ce que lui offre le tirage au sort. En plus d’une 4e place en Ligue 1, à seulement deux points du podium, il y a de quoi sourire pour aborder cette seconde partie de saison. Après le succès d’hier soir, Matthieu Louis-Jean, le directeur technique, a dévoilé quelques morceaux de la réussite de l’OL depuis le début de la saison. S’il refuse de s’enflammer, il a rapidement crû en ce groupe cet été.

La suite après cette publicité

«On avait travaillé pour essayer d’avoir un collectif fort. Et c’est vrai que, depuis le début de la présaison, on avait vu les prémices de ça. On avait recruté des joueurs qui allaient être importants collectivement, explique le dirigeant en zone mixte. On savait qu’on avait perdu du talent dans l’équipe avec les départs de la saison dernière. Mais par contre, on savait que les joueurs qui allaient arriver allaient amener un état d’esprit très fort. Je pense qu’on est heureux de ce qu’on peut voir sur le terrain. Je pense que nos supporters aussi sont très heureux de ce qu’ils voient sur le terrain. Lyon est agréable à voir jouer, on produit du jeu. Le coach, ses plans de jeu sont exceptionnels. On a un coach formidable, qui est de très, très, très haut niveau.»