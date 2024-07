Allemagne : le nouveau dérapage de Jens Lehmann sur Robert Andrich

Après ses déclarations déplacées à propos du physique des joueurs de l’équipe nationale espagnole, Jens Lehmann (54 ans) fait une nouvelle fois polémique outre-Rhin. Commentateur à la télévision allemande 'Welt TV’, l’ancien gardien de but d’Arsenal a encore fait parler de lui en s’offrant une nouvelle sortie pour le moins malencontreuse sur la coiffure teintée en rose de son compatriote Robert Andrich…

«Avez-vous un problème de personnalité qui vous pousse à vouloir vous démarquer comme ça ? En tant que coéquipier, cela me semblerait très étrange. Et je ne pense pas que l’entraîneur national l’aimera non plus», a tout d’abord lancé l’Allemand avant d’ajouter : «il y avait d’abord les cheveux blonds, maintenant les cheveux roses. Que veut-il nous montrer avec cela ? De nos jours, il faut être très prudent. Peut-être qu’elle se sent comme une femme. Il faut être très tolérant. Mais j’espère que l’UEFA interdira les couleurs de cheveux comme celle d’Andrich. Parce que cela peut générer de la confusion entre les rivaux».