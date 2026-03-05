Coupe de France
OL-Lens : le but de Roman Yaremchuk pour redonner espoir aux Gones
Au Groupama Stadium, l’OL accueille actuellement le RC Lens. Mené de deux buts à la pause, le club rhodanien a finalement relancé le suspens après la pause.
francetvsport @francetvsport – 22:40
Sur un magnifique centre de Rémi Himbert, c'est Roman Yaremchuk qui vient placer sa tête : Lens ne mène plus que 2-1 !
Entré en jeu, Himbert délivrait un centre parfait pour Yaremchuk qui trompait Risser d’une tête parfaite (1-2, 67e). Il reste désormais quelques minutes aux Gones pour égaliser et arracher les prolongations.
