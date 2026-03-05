Menu Rechercher
Commenter
Coupe de France

OL-Lens : le but de Roman Yaremchuk pour redonner espoir aux Gones

Par Josué Cassé
1 min.
Roman Yaremchuk @Maxppp
Lyon 2-2 Lens

Au Groupama Stadium, l’OL accueille actuellement le RC Lens. Mené de deux buts à la pause, le club rhodanien a finalement relancé le suspens après la pause.

La suite après cette publicité
francetvsport
⚽ #CDFCA | 🔴🔵 L'OL RELANCE TOUT !

Sur un magnifique centre de Rémi Himbert, c'est Roman Yaremchuk qui vient placer sa tête : Lens ne mène plus que 2-1 !

▶️ Le direct sur la chaîne sport :
Voir sur X

Entré en jeu, Himbert délivrait un centre parfait pour Yaremchuk qui trompait Risser d’une tête parfaite (1-2, 67e). Il reste désormais quelques minutes aux Gones pour égaliser et arracher les prolongations.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe de France
Lyon
Lens

En savoir plus sur

Coupe de France Coupe de France
Lyon Logo Lyon
Lens Logo Lens
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier