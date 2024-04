Premier League : Arsenal chute contre Aston Villa et laisse le fauteuil de leader à Manchester City !

Après la défaite surprise (0-1) de Liverpool contre Crystal Palace, Arsenal accueillait Aston Villa pour un choc au sommet dans cette 33e journée de Premier League. Au pied du podium au coup d’envoi, les hommes d’Unai Emery avaient, en effet, fort à faire face à des Gunners plus que jamais déterminés à l’idée de reprendre la tête du championnat. Organisés en 4-3-3 avec Saka, Trossard et Jesus en attaque, les Londoniens se montraient d’ailleurs rapidement aux abords de la surface des Villans. Trouvé à gauche de la surface, Kai Havertz armait une lourde frappe mais Martinez repoussait (11e).

Dominateurs, les Gunners se faisaient par la suite une grosse frayeur sur une mauvaise relance de Gabriel Magalhaes mais Ollie Watkins voyait sa frappe terminer sur le poteau gauche (39e). Piqués à vif, les Londoniens réagissaient dans la foulée mais Trossard perdait son face à face avec Emiliano Martinez (40e). Au retour des vestiaires, Arsenal repartait à l’offensive avec la ferme intention de l’emporter. Oui mais voilà, les hommes de Mikel Arteta jouaient surtout à se faire peur.

Après une erreur d’Oleksandr Zinchencko, Youri Tielemans voyait son tir excentré du pied droit toucher la transversale puis le poteau de Raya (62e). Malgré cette nouvelle situation chaude, les Gunners ne parvenaient pas à réagir et allaient finalement être logiquement punis. Sur un centre de Digne, Bailey crucifiait Raya d’une belle reprise (0-1, 84e). Sonné, Arsenal craquait dans la foulée sur une nouvelle réalisation signée Watkins, profitant au départ de l’action d’un ballon perdu par Jorginho (0-2, 86e).

Avec ce revers (0-2), Arsenal manque donc l’opportunité de récupérer la première place de Premier League et reste sous pression des Reds. Aston Villa, qui jouera sa qualification pour le dernier carré de la Ligue Europa Conférence face à Lille jeudi prochain, est 4e mais compte trois points d’avance sur Tottenham. Plus qu’une défaite, Arsenal laisse surtout Manchester City prendre une belle option sur le titre final en Premier League. Un résultat décevant quelques jours avant de se déplacer sur la pelouse de l’Allianz Arena pour y défier le Bayern Munich et tenter de rejoindre le dernier carré de la Ligue des Champions (2-2 à l’aller).